Venezia 22enne aggredito con coltello da britannici di 19 e 21 anni dopo lite per futili motivi | arrestati per tentato omicidio

Una lite tra giovani ha portato a un'aggressione con coltello a Venezia, causando il ferimento di un ragazzo di 22 anni. La causa dello scontro è stata una discussione trivialmente accesasi tra i due gruppi di ragazzi, uno dei quali britannico. Durante la rissa, uno dei giovani ha estratto il coltello, colpendo il suo avversario. La polizia ha arrestato due ragazzi di 19 e 21 anni, sospettati di aver tentato di uccidere. La vicenda si è svolta in un locale di Campo Bella Vienna.

L'aggressione è avvenuta lo scorso 14 Febbraio presso il locale Bussola Cocktail Lab, in Campo Bella Vienna. A quanto risulta dalle ricostruzioni, il giovane sarebbe stato ferito a schiena e collo dopo aver spinto gli aggressori in risposta ad una loro provocazione Una lite per futili motivi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

