Morte di René Schönmann | si aprirà un’inchiesta di sicurezza sull’incidente

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha annunciato l’apertura di un’indagine riguardo all’incidente in cui ha perso la vita un pilota durante il volo con un aereo a pilotaggio remoto. L’incidente è avvenuto sabato 25 aprile 2026 sul monte Pin, nelle Maddalene. Il velivolo coinvolto era un aliante di marca Jonker e si è verificato in una zona montuosa situata a circa 2.000 metri di quota.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza sull’incidente che sabato 25 aprile 2026 ha tolto la vita a René Schönmann, il pilota a bordo dell’aliante Jonker che è precipitato sul monte Pin, nel gruppo delle Maddalene, a 2.000 metri di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate È René Schönmann il pilota morto nel tragico incidente con l’alianteSi chiamava René Schönmann il pilota che sabato pomeriggio, 25 aprile 2026, è morto in un tragico incidente con l’aliante. Delitto di Garlasco, nuova perizia sull’ora della morte di Chiara Poggi cambia lo scenario dell’inchiestaPossibile sviluppo nel caso del delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007.