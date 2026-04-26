L'Istituto Spallanzani ha rilasciato una nota ufficiale riguardo ai campioni prelevati da Gianni Di Vita, coinvolto nel caso di morte avvelenata di madre e figlia. I campioni sono stati conservati secondo procedure specifiche e sono stati analizzati per determinare le sostanze presenti. La comunicazione si riferisce alla gestione e alla conservazione di questi materiali, che sono stati inviati per ulteriori approfondimenti agli uffici competenti.

Proseguono le indagini e gli accertamenti per risolvere il caso dei decessi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, la madre e la figlia morte avvelenate a Pietracatella, in provincia di Campobasso, a causa della ricina, dopo una cena consumata il 23 dicembre scorso. Nelle prossime ore saranno sentiti nuovamente alcuni familiari e alcune persone vicine alle vittime. Nel frattempo, l’ospedale Spallanzani di Roma ha diramato una nota in cui ha fatto chiarezza sui campioni di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne scomparse. Madre e figlia morte avvelenate: la nota dello Spallanzani Le polemiche sulle tempistiche dell'analisi dei...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate, la nota dello Spallanzani sui campioni di Gianni Di Vita: ecco come sono stati conservati

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