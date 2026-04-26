Morta Wendy Duffy la donna ha scelto il suicidio assistito dopo aver perso il figlio | Ha indossato una sua maglia

Wendy Duffy, una donna britannica di 56 anni, è deceduta il 24 aprile presso una clinica svizzera specializzata nel suicidio assistito. La donna aveva deciso di terminare la propria vita dopo aver perso il figlio. Secondo quanto riferito, prima di morire ha indossato una sua maglia. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

La 56enne britannica Wendy Duffy è morta il 24 aprile nella clinica svizzera per il suicidio assistito a cui si era rivolta. Nei giorni scorsi la donna aveva spiegato ai media di voler porre fine alla sua vita perché non era riuscita a superare la perdita del figlio 23enne. È deceduta indossando una maglietta del ragazzo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Wendy Duffy, una donna inglese di 56 anni ex assistente sociale, è morta il 24 aprile 2026 in una clinica svizzera tramite suicidio assistito (o eutanasia volontaria). La sofferenza per il figlio morto l'ha annientata. Addio Wendy spero che tu abbia trovato pace. x.com

Wendy Duffy, 56enne inglese fisicamente sana, è morta in Svizzera dopo aver fatto ricorso al suicidio assistito perché non riusciva più a sopportare il dolore e la condizione psicologica derivati dalla perdita del suo unico figlio, morto quattro anni fa. Ne ha dato - facebook.com facebook