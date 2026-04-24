Wendy Duffy in Svizzera per il suicidio assistito dopo il decesso del figlio voglio morire troppo dolore

Una donna di 56 anni proveniente dall'Inghilterra si trova in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito, dopo aver perso il figlio. Prima di partire, ha aspettato che i suoi cani invecchiassero e morissero. La donna ha dichiarato di voler morire a causa del dolore causato dalla perdita del figlio. La decisione di recarsi nel paese europeo deriva dalla disponibilità di strutture che praticano questa scelta.

Una 56enne inglese, Wendy Duffy, si è recata in Svizzera per sottoporsi alla pratica del suicidio assistito dopo la morte del figlio avvenuta alcuni anni fa. Ex assistente sociale, senza patologie fisiche diagnosticate, la donna ha deciso di porre fine alla sua vita per il “troppo dolore” che continua a provare: “Non esisto più dopo il lutto”. Il caso ha riacceso il dibattito britannico sulla legge sulla morte assistita, in stallo alla Camera dei Lord nonostante l’approvazione da parte dei Comuni. Prima di partire, ha condensato l’addio ai suoi parenti in una lettera. La scelta Wendy Duffy: “Non esisto più dopo la morte di mio figlio” Wendy Duffy deciso di rendere pubblica la propria decisione poco prima di mettersi in viaggio verso la Svizzera.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Wendy Duffy in Svizzera per il suicidio assistito dopo il decesso del figlio, "voglio morire, troppo dolore" Notizie correlate Leggi anche: Wendy Duffy, 56enne britannica senza malattie sceglie il suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio: “Non provo più alcuna gioia” Perse il figlio quattro anni fa, 56enne britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera: il caso Wendy DuffyWendy Duffy, 56enne britannica, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio, avvenuta quattro anni fa. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Wendy Duffy ricorre al suicidio assistito in Svizzera dopo aver perso il figlio: Non esisto; Wendy Duffy, 56enne in buona salute, che domani morirà con il suicidio assistito in una clinica svizzera: il caso che scuote il Regno Unito; Suicidio assistito, il caso Wendy Duffy: 56enne in buona salute domani morirà in clinica Svizzera; Orfana del figlio, Wendy troverà la morte per eutanasia in una clinica svizzera. Wendy Duffy in Svizzera per il suicidio assistito dopo il decesso del figlio, voglio morire, troppo doloreLa 56enne inglese Wendy Duffy ha deciso di morire per suicidio assistito in una clinica svizzera per non aver superato la morte del figlio Marcus ... virgilio.it Suicidio assistito, il caso Wendy Duffy: 56enne in buona salute morirà in clinica SvizzeraLeggi su Sky TG24 l'articolo Suicidio assistito, il caso Wendy Duffy: 56enne in buona salute morirà in clinica Svizzera ... tg24.sky.it Corriere della Sera. . «Non vede l’ora» di morire. 56 anni, nessuna malattia fisica, Wendy Duffy, ex assistente sociale, ha scelto di porre fine alla sua vita. Il suo è un caso che fa parlare in Gran Bretagna, sia per il peso di una tragedia personale, sia per la legg - facebook.com facebook #RegnoUnito La drammatica scelta di Wendy Duffy: 56 anni, fisicamente sana, dopo aver perso il figlio 23enne ha chiesto e ottenuto di compiere il suicidio assistito in una clinica svizzera. La vicenda ha colpito l'opinione pubblica riaprendo il dibattito sul tem x.com