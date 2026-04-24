Una donna britannica di 56 anni, senza problemi di salute, ha deciso di recarsi in Svizzera per fare ricorso al suicidio assistito, dopo aver perso il figlio. La sua scelta ha suscitato attenzione nel Regno Unito ed è destinata a essere oggetto di discussioni prolungate. La donna ha dichiarato di non provare più alcuna gioia dopo la scomparsa del figlio, portandola a optare per questa decisione.

Il caso sta scuotendo il Regno Unito ed è destinato a far discutere a lungo. Una donna britannica fisicamente sana, la 56enne Wendy Duffy, ha scelto di andare in Svizzera per compiere il suicidio assistito. La donna, ex operatrice sociosanitaria delle West Midlands, ha scelto di morire questa settimana non potendo più sopportare il dolore per la scomparsa del suo unico figlio, avvenuta quattro anni fa. Duffy ha ottenuto l’approvazione dalla clinica svizzera Pegasos e ha versato l’importo di 10mila sterline. “La mia vita, la mia scelta. Vorrei che questa possibilità esistesse nel Regno Unito”, ha dichiarato al Daily Mail. La 56enne ha detto anche di “ non provare più alcuna gioia ” e di non avere più alcun desiderio “di continuare a vivere”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Wendy Duffy, 56enne britannica senza malattie sceglie il suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio: “Non provo più alcuna gioia”

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