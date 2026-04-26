È deceduta una donna che aveva optato per il suicidio assistito dopo aver perso il figlio. La notizia ha suscitato attenzione nel discorso pubblico riguardo alle questioni sul fine vita, tema che continua a essere al centro di discussioni in Europa. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge aspetti legali, etici e sociali, spesso oggetto di controversie tra cittadini e istituzioni.

Il tema del fine vita continua a generare un acceso dibattito pubblico in Europa, tra questioni etiche, giuridiche e sociali che dividono opinione pubblica e istituzioni. In questo contesto si inserisce la vicenda di una donna britannica che ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera, dove alcune cliniche consentono questa procedura anche a persone non affette da patologie terminali. La sua storia riaccende la discussione sul confine tra dolore psicologico, libertà individuale e tutela della vita. Un caso che ha attirato l’attenzione dei media internazionali e che solleva interrogativi profondi. La protagonista è Wendy Duffy, 56 anni, che ha scelto di porre fine alla propria esistenza il 24 aprile presso la clinica svizzera Pegasos.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morta Wendy Duffy, la donna che ha scelto il suicidio assistito dopo la perdita del figlio

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Wendy Duffy, una donna inglese di 56 anni ex assistente sociale, è morta il 24 aprile 2026 in una clinica svizzera tramite suicidio assistito (o eutanasia volontaria). La sofferenza per il figlio morto l'ha annientata. Addio Wendy spero che tu abbia trovato pace. x.com