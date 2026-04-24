Una donna ha deciso di recarsi in Svizzera per usufruire del suicidio assistito, a seguito della morte del proprio figlio. Dopo aver concluso il percorso nel Paese straniero, ha dichiarato di non sentirsi più viva, affermando che “esisto”. La sua scelta ha riacceso il dibattito nel Regno Unito, dove la legge sul suicidio assistito rimane ferma alla Camera dei Lord senza ulteriori approvazioni.

Wendy Duffy ha 56 anni, vive nelle West Midlands e non è affetta da alcuna malattia terminale. Eppure, ha deciso di porre fine alla propria vita domani ricorrendo al suicidio assistito in Svizzera. Una decisione maturata dopo la morte del figlio Marcus, avvenuta nel 2021 in circostanze tragiche. Infatti, il ragazzo, 23 anni, rientrato a casa ubriaco, si sarebbe soffocato accidentalmente con un boccone di cibo. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, è stato dichiarato cerebralmente morto pochi giorni dopo. Da allora, racconta la donna in un’intervista riportata da La Repubblica, la sua esistenza si sarebbe svuotata di significato. “Non vivo più, esisto”, avrebbe confidato agli amici.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Suicidio assistito in Svizzera, la scelta di Wendy Duffy dopo la morte del figlio: “Non vivo più, esisto”

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