Morirono travolti in ambulanza il pm dice no all' ergastolo della patente per l' autista del Tir | La mamma di una vittima | Stracciala da solo

In seguito a un incidente in autostrada in cui tre persone hanno perso la vita, il pubblico ministero ha deciso di non chiedere l’ergastolo della patente per l’autista del camion coinvolto. Le famiglie delle vittime hanno espresso il loro dolore, con una madre che ha commentato la situazione con parole dure. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti da parte dei parenti, che hanno descritto il lungo periodo di attesa e di sofferenza dopo lo schianto.

"Abbia coraggio: strappi la patente da solo". Lo sfogo è quello della mamma di Giulia, la più giovane delle tre vittime dello schianto in autostrada dell’agosto 2025. Quel giorno un camionista, che stava facendo dei video per TikTok, perse il controllo del mezzo tamponando l’ambulanza dei volontari della Misericordia di Montevarchi. Non ci fu niente da fare per loro: morti sul colpo, insieme ad un paziente che stavano trasportando., Le famiglie hanno chiesto alla procura di Arezzo di intervenire con misure più drastiche rispetto al patteggiamento che aveva portato ai cinque anni di reclusione per l'uomo alla guida. Il pm ha detto no all’ergastolo della patente, ma le famiglie non ci stanno.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morirono travolti in ambulanza, il pm dice no all'ergastolo della patente per l'autista del Tir | La mamma di una vittima: "Stracciala da solo" Notizie correlate Leggi anche: Arezzo, morirono travolti in ambulanza: il pm dice no all'ergastolo della patente. La mamma di Giulia: "Abbia coraggio, stracciala da solo" Morirono in ambulanza travolti da un tir, l'appello delle famiglie: "Revocate la patente all'autotrasportatore"“Troppi pochi tre anni di sospensione della patente: è necessario che all'uomo che travolse i nostri cari venga revocata”.