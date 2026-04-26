Arezzo morirono travolti in ambulanza | il pm dice no all' ergastolo della patente La mamma di Giulia | Abbia coraggio stracciala da solo

Arezzo, tre persone sono morte dopo essere state travolte da un'ambulanza coinvolta in un incidente sulla A1. Il pubblico ministero ha deciso di non chiedere l'ergastolo per il conducente del veicolo, sostenendo che non ci siano i presupposti legali per questa misura. La madre di una delle vittime ha espresso il suo desiderio di vedere il conducente affrontare le conseguenze da solo, mentre le famiglie coinvolte chiedono giustizia per le vite spezzate e il tempo trascorso senza poter tornare a guidare.

"Abbia coraggio: strappi la patente da solo". Lo sfogo è quello della mamma di Giulia, la più giovane delle tre vittime dello schianto in autostrada dell’agosto 2025. Quel giorno un camionista, che stava facendo dei video per TikTok, perse il controllo del mezzo tamponando l’ambulanza dei volontari della Misericordia di Montevarchi. Non ci fu niente da fare per loro: morti sul colpo, insieme ad un paziente che stavano trasportando., Le famiglie hanno chiesto alla procura di Arezzo di intervenire con misure più drastiche rispetto al patteggiamento che aveva portato ai cinque anni di reclusione per l'uomo alla guida. Il pm ha detto no all’ergastolo della patente, ma le famiglie non ci stanno.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, morirono travolti in ambulanza: il pm dice no all'ergastolo della patente. La mamma di Giulia: "Abbia coraggio, stracciala da solo" Notizie correlate Morirono in ambulanza travolti da un tir, l'appello delle famiglie: "Revocate la patente all'autotrasportatore"“Troppi pochi tre anni di sospensione della patente: è necessario che all'uomo che travolse i nostri cari venga revocata”. Leggi anche: Strage dell'ambulanza, il pm non farà ricorso. Patente solo sospesa per il camionista che uccise Giulia, Gianni e Franco