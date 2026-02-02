Moria di pesci nel torrente | Almeno mille carcasse scattano le analisi

Un’immagine che fa impressione: decine di pesci morti si accumulano nel torrente Oneto, tra Endine Gaiano e Sovere. Le autorità hanno già avviato le analisi per capire cosa abbia causato questa moria di massa, che sembra aver coinvolto almeno mille carcasse. La scena preoccupa i residenti e i pescatori della zona, che temono danni all’ecosistema e alle attività locali.

Il colpo d’occhio è terribile. Un numero indefinito di pesci morti, di carcasse ammassate una sopra l’altra lungo il torrente Oneto, tra i comuni di Endine Gaiano e Sovere. Cosa è successo? Se lo chiedono i pescatori della zona, che per primi hanno segnalato l’anomala moria. “Si sviluppava dall’inizio della Valle del Freddo fino al lago di Gaiano – racconta uno di loro, impressionato da ciò che ha visto -. Per circa 500 metri a monte, lungo questo tratto di torrente, non è stato risparmiato nessun tipo di pesce”. Secondo alcuni, la causa potrebbe essere legata alla presenza di sostanze inquinanti finite in acqua, anche se al momento non ci sono certezze.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Torrente Oneto

