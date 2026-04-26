Sul fronte del mercato, il Milan sta valutando diverse opzioni per il centrocampo. Tra le possibilità c’è anche l’interesse per un giocatore della Fiorentina, con discussioni in corso sull’eventuale trasferimento. In particolare, si parla di un centrocampista che potrebbe essere inserito in trattative tra le due società. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali né dettagli definitivi riguardo all’affare.

Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan: i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di giocatori interessanti per le prossime stagioni, specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Matematicamente parlando, mancano solo 7 punti in 5 giornate di campionato alla squadra di Allegri per tornare a giocare la massima competizione europea. Negli ultimi giorni, oltre al possibile arrivo di Goretzka, si è parlato anche di un interessamento a Fagioli della Fiorentina per il centrocampo rossonero. Ne ha parlato anche il giornalista Matteo Moretto. Ecco i suoi aggiornamenti su 'YouTube': "Si sta parlando tanto di Fagioli al Milan e a tante altre squadre.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto sul centrocampo: “Si sta parlando tanto di Fagioli al Milan, ma …”

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