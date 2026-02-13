Monza-Padova Scanferla | Vittoria fondamentale per i Play-Off

Nel pomeriggio di domani, una sfida chiave movimenta la scena della stagione: la Vero Volley Monza ospita la Sonepar Padova in un match che può pesare significativamente sulle rispettive ambizioni di classifica. Un successo porterebbe i brianzoli a un passo dai Play-Off Scudetto, mentre una vittoria di Padova potrebbe allontanare definitivamente le concorrenti dall’ottavo posto, scavando un divario sostanziale in classifica. La partita è in programma all’Opiquad Arena alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su VBTV. Per Monza, l’impegno acquisisce ulteriori sapori particolari: si tratterà della prima gara senza l’opposto Padar, che ha trovato nuove opportunità di carriera in Turchia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

