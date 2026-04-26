A Monza, solo il 5% delle vie è intitolato a figure femminili, con 24 strade su 700 che portano nomi di donne. La maggior parte delle vie, invece, è dedicata a figure maschili, creando un divario di genere evidente. Questa situazione sta portando alcune forze politiche a proporre interventi per aumentare la rappresentanza femminile nel naming delle strade.

? Cosa sapere A Monza solo 24 strade su 700 portano il nome di una donna.. Il divario di genere tra il 5% femminile e il 40% maschile alimenta nuove proposte politiche.. A Monza solo 24 strade su un totale di oltre 700 portano il nome di una donna, rappresentando appena il 5% della toponomastica cittadina contro il 40% dedicato agli uomini. Camminando tra i vicoli che collegano via Marsala a viale Umberto I, si incrocia il ricordo di Gaetana Agnesi, matematica e filosofa che fu la prima donna a ottenere una cattedra universitaria in materia di matematica a Bologna. La sua figura, insieme a quella di altre personalità storiche e culturali, emerge come un raro punto di riferimento in un tessuto urbano dove i nomi maschili dominano ancora la geografia quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, il volto femminile è invisibile: solo il 5% delle vie è rosa

Notizie correlate

Solo 24 le vie in rosa. Teodolinda, Margherita e pochissime altreAnche in città, come nel resto d’Italia, le donne che rientrano nella toponomastica sono mosche bianche.

Per la proporzione aurea, il volto di una nota (e non proprio amata) attrice è il volto femminile perfettoMentre il web si scatenava con meme e commenti velenosi durante il processo per diffamazione intentato da Johnny Depp, la scienza aveva già emesso il...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Monza, negozi che chiudono: anche il regno della bellezza abbassa le serrande; Sondrio, donna lapidata in strada: il club delle donne le fornisce assistenza legale gratuita.