Durante il dibattito pubblico scoppiato sui social network riguardo al processo per diffamazione tra due attori, si sono moltiplicati meme e commenti acidi. Nel frattempo, la scienza aveva già analizzato il volto di una nota attrice, determinando che la proporzione aurea ne definisce le proporzioni come le più perfette dal punto di vista estetico. La ricerca si è concentrata sui parametri matematici che caratterizzano il volto femminile, senza coinvolgere giudizi soggettivi.

Mentre il web si scatenava con meme e commenti velenosi durante il processo per diffamazione intentato da Johnny Depp, la scienza aveva già emesso il suo verdetto su Amber Heard. Un verdetto che nulla ha a che fare con aule di tribunale o battaglie legali, ma che riguarda proporzioni, simmetria e un antico principio matematico: l’attrice possiede il volto più bello del mondo. Non si tratta di un’opinione soggettiva o di una classifica stilata da una rivista di gossip. Il responso arriva dal dottor Julian De Silva, esperto del Centre for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery di Londra, che nel 2016 ha utilizzato una tecnologia di mappatura facciale per analizzare i volti delle celebrità più famose. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Per la proporzione aurea, il volto di una nota (e non proprio amata) attrice è il volto femminile perfetto

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