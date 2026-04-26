Solo 24 le vie in rosa Teodolinda Margherita e pochissime altre

Nella città ci sono soltanto 24 vie intitolate al genere femminile, tra cui spiccano nomi come Teodolinda e Margherita. La presenza di strade dedicate alle donne è molto ridotta rispetto al totale, e in generale, anche nel resto d’Italia, le vie con toponomi femminili rappresentano una percentuale minima. Questa situazione evidenzia come siano poche le vie che riconoscono ufficialmente figure femminili.

Anche in città, come nel resto d’Italia, le donne che rientrano nella toponomastica sono mosche bianche. Sono solo 24 le vie intitolate alle donne su oltre 700 strade, il 5%, contro il 40% dedicate agli uomini. Accanto a quelle delle sante (Sant’Anastasia, Santa Caterina, Santa Lucia, Santa Maddalena, Santa Margherita), ci sono anche quelle intitolate a donne di cultura (Ada Negri, Grazia Deledda, Rita Tonoli e da pochi mesi anche Aurelia Josz ) e di importanti figure storiche (come Anita Garibaldi, Teodolinda, e la Regina Margherita). Le consigliere comunali Pd Sarah Brizzolara e Giovanna Porro hanno proposto l’intitolazione del piazzale della Stazione alle Madri costituenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Solo 24 le vie in rosa. Teodolinda, Margherita e pochissime altre Notizie correlate 8 marzo, Margherita e le altre: la Palazzina di Stupinigi celebra le Signore della CorteLa Palazzina di Caccia di Stupinigi si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con uno sguardo rivolto al passato, ma carico di... Santa Restituta, Santa Margherita e le altre: viaggio nel degrado delle case popolari, le immagini“A Narni, negli alloggi popolari di proprietà comunale dati in gestione all’Ater, si registrano problemi e molti disagi per le famiglie che vi...