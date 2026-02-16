I cavalli non si mangiano | al via alla Camera l' iter della Pdl Brambilla sugli equidi come animali d' affezione
La proposta di legge di Brambilla, presentata alla Camera, nasce dalla crescente preoccupazione per il benessere degli equidi, che spesso vengono ancora considerati semplici risorse alimentari. Questa iniziativa mira a riconoscere gli animali come compagni di vita, bloccando la macellazione e l’utilizzo a fini alimentari. Oggi, il Parlamento apre ufficialmente il dibattito su questa novità, che potrebbe cambiare le regole sul trattamento degli animali in Italia.
Per la prima volta il Parlamento italiano esamina una proposta di legge per dichiarare gli equidi animali d'affezione e, conseguentemente, vietarne la macellazione e l'utilizzo a scopo alimentare. Si tratta dell'AC 48 “"Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione", presentato all'inizio di questa legislatura dall'on. Michela Vittoria Brambilla (Nm), presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, che ha iniziato nei giorni scorsi il proprio iter nella commissione Agricoltura della Camera con l'abbinamento di due altre pdl depositate successivamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
