La proposta di legge di Brambilla arriva in Parlamento dopo che un caso di maltrattamento di cavalli ha sollevato l’attenzione pubblica. La richiesta mira a riconoscere gli equidi come animali da compagnia, impedendo la loro macellazione. Nei mesi scorsi, alcune associazioni animaliste avevano denunciato l’uso di cavalli per il consumo alimentare in alcune zone del Sud Italia. Ora, l’iter legislativo si apre ufficialmente alla Camera.

Roma, 16 febbraio 2026 – Per la prima volta il Parlamento italiano esamina una proposta di legge per dichiarare gli equidi animali d’affezione e, conseguentemente, vietarne la macellazione e l’utilizzo a scopo alimentare. Si tratta dell’AC 48 “"Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione", presentato all’inizio di questa legislatura dall’on. Michela Vittoria Brambilla (Nm), presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, che ha iniziato nei giorni scorsi il proprio iter nella commissione Agricoltura della Camera con l’abbinamento di due altre pdl depositate successivamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Gli amici cavalli non si mangiano”. Al via alla Camera l’iter della proposta di legge Brambilla

La proposta di legge presentata dalla deputata Brambilla ha causato un dibattito acceso alla Camera, dove si discute se gli equidi possano essere considerati animali d’affezione.

La proposta di legge di Brambilla, presentata alla Camera, nasce dalla crescente preoccupazione per il benessere degli equidi, che spesso vengono ancora considerati semplici risorse alimentari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.