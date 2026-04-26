A Montoro, quattro consiglieri della maggioranza hanno firmato un documento di dissenso nei confronti dell'amministrazione comunale. La scelta ha suscitato tensioni all’interno del consiglio comunale, che si trova ora di fronte a una divisione interna. La situazione ha attirato l’attenzione sulla stabilità politica del Comune, mentre si attendono eventuali sviluppi legati alla crisi interna.

? Cosa sapere Quattro consiglieri della maggioranza di Montoro firmano un documento contro l'amministrazione comunale.. Il movimento mette in discussione l'equilibrio della coalizione e la gestione del sindaco Carratu.. Quattro consiglieri della maggioranza di Montoro hanno firmato un documento che mette in crisi l’amministrazione, scatenando la reazione di AVS e del sindaco Carratu in una notte di tensioni politiche per il futuro della città. La situazione al Comune si è infiammata con una mossa che molti leggono come un attacco diretto agli equilibri della coalizione. Quattro esponenti della maggioranza hanno deciso di muoversi fuori dalle mura del palazzo, sottoscrivendo un testo in cui lamentano la mortificazione del consiglio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montoro, scoppia la crisi: 4 consiglieri sfidano la maggioranza

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