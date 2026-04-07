Un giornalista esperto commenta la situazione attuale della Rai, affermando che l’emittente è in crisi a causa di una gestione influenzata dalla maggioranza politica. Secondo lui, i consiglieri di opposizione dovrebbero considerare le dimissioni per prendere le distanze dalla gestione definita maldestra del centrodestra. La gestione recente della Rai è stata spesso criticata per i bassi ascolti e le decisioni prese.

Giovanni Valentini (ex direttore dell’Europeo e dell’Espresso e già vicedirettore di Repubblica, autore della rubrica ‘Il Sabato del Villaggio’ sul Fatto Quotidiano), la nuova gestione della Rai è finita spesso sotto accusa per i bassi ascolti. Da che cosa dipende? “I bassi ascolti dipendono dalla bassa qualità. Da tempo, ormai, la televisione pubblica s’è omologata al ribasso a quella privata. E utilizza format realizzati al di fuori dell’azienda. La Rai manca di idee e di creatività”. Lei parla spesso di malagestione da parte del centrodestra e per questo auspica le dimissioni dei consiglieri dell’opposizione dal CdA della Rai, per prendere le distanze da questo nuovo corso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “La Rai è in crisi perché ostaggio della maggioranza”. Parla il giornalista Giovanni Valentini: “I consiglieri di opposizione dovrebbero dimettersi per dissociarsi dalla malagestione del centrodestra”

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