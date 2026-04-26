Montesano in festa per i 100 anni di nonna Concetta | il saluto del sindaco

A Montesano, si è svolta una cerimonia in occasione dei 100 anni di nonna Concetta Radesca, nata il 25 aprile 1926. Madre di tre figli, è stata commerciante nel centro storico del paese e ha mantenuto la funzione di custode della chiesa di Sant’Antonio Abate. Il sindaco ha partecipato alle celebrazioni, portando un saluto ufficiale alla festeggiata in questa ricorrenza speciale.

Montesano in festa per i 100 anni di Concetta Radesca. L'arzilla nonnina, nata il 25 aprile 1926, madre di tre figli, è stata commerciante del centro storico del comune del salernitano, nonchè fedele custode della chiesetta di Sant’Antonio Abate. Ospite di una struttura a Padula, è stata.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roscigno in festa per i 100 anni di zia Melina: gli auguri del sindaco San Giovanni a Piro in festa per i 100 anni di zio Ciccio, l'augurio del sindacoSan Giovanni a Piro in festa per le 100 candeline spente da zio Ciccio, all'anagrafe Francesco Marotta. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cerca-r-si, il primo singolo di Nunzia Maniglia di Montesano (Audio); Montesano Salentino | Ghetto Eden 28 Anniversary; +++ Eventi Puglia fino al 19 aprile 2026: concerti, festival, mostre e idee per il tuo viaggio; Festa della Liberazione, Paestum e Velia gratis sabato 25 aprile. Auguri ai cari Franco D’Acunto e Maria Montesano per il 45mo di matrimonio ! La vergine Maria di Fonti interceda per loro presso suo Figlio Gesù - facebook.com facebook