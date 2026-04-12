Roscigno in festa per i 100 anni di zia Melina | gli auguri del sindaco

A Roscigno si sono svolti festeggiamenti per il centesimo compleanno di una donna del luogo, ieri. Il sindaco ha inviato un messaggio di auguri in occasione di questo evento speciale. La cerimonia ha coinvolto amici e familiari, che hanno celebrato il raggiungimento di un secolo di vita. La giornata è trascorsa tra momenti di gioia e ricordi condivisi.

Roscigno in festa per il 100° compleanno di zia Melina, ieri. "Nel giorno del tuo centesimo compleanno desidero rivolgerti i più sinceri e sentiti auguri per un traguardo così straordinario e raro. - ha detto il sindaco Pino Palmieri - Cento anni rappresentano non solo il tempo trascorso, ma un.🔗 Leggi su Salernotoday.it Frosinone festeggia i 100 anni di Mario Frasca: gli auguri del sindaco MastrangeliIl primo cittadino di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, rende omaggio al neo centenario: «Un esempio di dignità, lavoro e valori che rafforzano la... Leggi anche: I 100 anni di Maria Luisa. Gli auguri del Comune