Combattimento tra cani | fondo per il recupero comportamentale | l' incontro al Convento dei Cappuccini

Il 27 marzo alle 11 si terrà a Salerno, presso il Convento e Chiesa dell’Immacolata-Padri Cappuccini, un evento dedicato al fondo per il recupero comportamentale dei cani coinvolti in combattimenti. Alla manifestazione parteciperanno la senatrice Anna Bilotti, l’assessora regionale Fiorella Zabatta e altri rappresentanti istituzionali. L’iniziativa mira a discutere di interventi e strategie per il recupero degli animali coinvolti.

“Combattimento tra cani: fondo per il recupero comportamentale”: si terrà il 27 marzo alle 11, a Salerno, presso il Convento e Chiesa dell’Immacolata-Padri Cappuccini, un'iniziativa che vedrà la partecipazione della senatrice Anna Bilotti, dell’assessora regionale Fiorella Zabatta e di esponenti della polizia e della magistratura. Obiettivo dell'incontro, presentare il progetto “Io non combatto” di Humane World for Animals e Fondazione Cave Canem, al fine di illustrare le novità legislative legate al contrasto dei combattimenti tra cani. Per iscriversi all'evento>>>Clicca qui Soprintendenza: emerse a Pontecagnano 34 sepolture databili tra il IV e il III sec. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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