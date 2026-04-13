Nel pomeriggio nel Convento dei Cappuccini si svolge l’iniziativa “Leggiamo insieme in silenzio”. Si tratta di un momento dedicato alla lettura personale, che invita a spegnere le notifiche e a riscoprire il piacere di leggere in tranquillità. L’evento si svolge a Oreno e permette ai partecipanti di vivere un’esperienza di lettura condivisa, anche se svolta in modo individuale.

Un pomeriggio per rallentare, spegnere le notifiche e ritrovare il piacere semplice della lettura. Torna a Oreno “Leggiamo insieme in silenzio“, l’iniziativa individuale che si trasforma in esperienza condivisa. Giovedì, alle 15.30, il giardino del Convento Francescano dei Cappuccini nella frazione farà da cornice al secondo appuntamento mensile promosso dal Circolo Arci Aldo Motta di Vimercate insieme al Gruppo Donne e Diritti Arci, alla Banca del Tempo 25 Ora, Spazio 48 e i Pellegrini di Speranza, con il patrocinio del Comune. Nato lo scorso 19 marzo e ispirato ai “Silent Reading Party“ diffusi a livello internazionale, il progetto punta a restituire alla lettura un doppio valore: gesto intimo e, al tempo stesso, occasione di comunità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Letture in silenzio nel Convento dei Cappuccini

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