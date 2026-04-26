Monteroni alle urne Pizzuto tenta il bis Bellini e Favale gli altri candidati in corsa

A Monteroni si avvicinano le elezioni comunali previste per fine maggio, con tre candidati in corsa per la carica di sindaco. La sindaca uscente, sostenuta dal movimento Io Sud e dalla civica Forza, si presenta per un secondo mandato. Gli altri due candidati sono Bellini e Favale, che hanno ufficializzato la loro candidatura. La campagna elettorale si apre con questa situazione e si concentrerà sui prossimi mesi.

MONTERONI - Si delinea anche a Monteroni la corsa per le elezioni comunali di fine maggio e in campo ci saranno tre contendenti per carica di primo cittadino: la sindaca uscente Mariolina Pizzuto, vicepresidente di Io Sud, e fedelissima di Adriana Poli Bortone, tenta il bis con la civica Forza.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Magnago, sfida alle urne: tre candidati per il nuovo sindaco Nuovo candidato sindaco a Monteroni: in campo Massimo BelliniMONTERONI DI LECCE – Si muove qualcosa a Monteroni di Lecce ed inizia a delinearsi più chiaramente il quadro in vista delle amministrative: c’è un...