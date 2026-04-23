Montemiletto Piantedosi al Castello per il 25 aprile | memoria viva

Il ministro dell’interno sarà presente a Montemiletto per le celebrazioni del 25 aprile, giorno dedicato alla liberazione. Durante l’evento, si terrà l’intitolazione di un salone del castello a Eustachio Gubitosa. La cerimonia coinvolgerà autorità locali e cittadini, che si riuniranno per ricordare e onorare questa ricorrenza. La visita si svolgerà in un contesto di commemorazione e memoria storica.

? Cosa sapere Il Ministro Piantedosi parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile a Montemiletto.. L'evento prevede l'intitolazione di un salone del Castello a Eustachio Gubitosa.. Il 25 aprile prossimo, Montemiletto si preparerà a celebrare l’81° anniversario della fine dell’occupazione nazifascista in Italia con una giornata dedicata alla memoria e ai valori della democrazia, che vedrà la partecipazione del Ministro dell’Interno Piantedosi. Le celebrazioni per la Festa della Liberazione inizieranno alle ore 9:30 con il raduno delle autorità e dei cittadini presenti nel borgo. Il programma istituzionale prevede che alle 10:30, in Piazza IV Novembre, si svolga la cerimonia dell’alzabandiera accompagnata dalla deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai Caduti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemiletto, Piantedosi al Castello per il 25 aprile: memoria viva Notizie correlate Andretta, il Prefetto Riflesso legge il messaggio di Piantedosi: “Memoria viva per rafforzare i valori della Repubblica"Questa mattina, ad Andretta, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha preso parte all’intitolazione di una piazzetta ai Caduti di Nassiriya,... Montemiletto celebra l'81° anniversario della Liberazione: atteso il Ministro PiantedosiMontemiletto (AV), 23 aprile 2026 - Il Comune di Montemiletto celebrerà venerdì 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Festa della Liberazione con...