Montemarcianese travolge il Metauro | 5-2 e conquista il 4° posto

Una squadra locale ha vinto 5-2 contro la Nuova Real Metauro in trasferta, assicurandosi il quarto posto in classifica. La partita si è svolta in campo avversario, con il risultato finale che ha portato la squadra di Profili a guadagnare punti importanti. La vittoria ha permesso alla formazione di salire in una posizione di rilievo nella stagione corrente.

? Cosa sapere La Montemarcianese batte la Nuova Real Metauro per 5-2 in campo ospite.. Il risultato permette alla squadra di Profili di conquistare il quarto posto.. La Montemarcianese chiude il campionato con una vittoria schiacciante per 5 a 2 sul campo della Nuova Real Metauro, conquistando così il quarto posto in classifica insieme al Villa San Martino. Il match, conclusosi con un punteggio netto di 5-2 a favore degli ospiti, ha la squadra guidata da Profili dominare l’incontro sfruttando le fragilità difensive dei padroni di casa. La sfida, gestita dal direttore di gara Barchetta di Fermo, è stata caratterizzata da una gestione del vantaggio costante da parte dei visitatori, che hanno saputo mantenere il controllo del risultato per tutta la durata del confronto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemarcianese travolge il Metauro: 5-2 e conquista il 4° posto Notizie correlate Leggi anche: La Montemarcianese fa visita al Moie per tenere il terzo posto Il Napoli travolge la Cremonese 4-0 e difende il secondo postoGli uomini di Conte blindano la Champions Si conclude con una goleada la 34° giornata di Serie A tra il Napoli e la Cremonese che, con una sola...