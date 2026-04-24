Il Napoli ha battuto la Cremonese con un punteggio di 4-0 nella partita valida per la 34ª giornata di Serie A. La squadra di casa ha segnato quattro reti senza subirne, consolidando il secondo posto in classifica e mantenendo viva la possibilità di qualificarsi alla Champions League. La Cremonese, reduce da una sola vittoria nelle ultime 19 gare, è uscita sconfitta dal match disputato al stadio Maradona.

Gli uomini di Conte blindano la Champions. Si conclude con una goleada la 34° giornata di Serie A tra il Napoli e la Cremonese che, con una sola vittoria nelle ultime 19 partite, perde al Maradona subendo ben quattro reti dai padroni di casa. Appena entrati in campo i partenopei fanno capire come avrebbero impostato la partita, dopo la sconfitta con la Lazio che ha interrotto una scia di 26 risultati positivi al Maradona la vittoria è l’unica opzione per gli uomini di Conte. A meno di due minuti dall’inizio del match la prima azione pericolosa con Scott McTominay che si ritrova solo davanti al portiere ma non riesce a finalizzare. Sessanta...🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Il Napoli travolge la Cremonese 4-0 e difende il secondo posto

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