La Montemarcianese fa visita al Moie per tenere il terzo posto

Questa mattina si gioca il derby tra Moie e Montemarcianese, due squadre che cercano punti preziosi per mantenere le rispettive posizioni in classifica. La Montemarcianese arriva in trasferta con l’obiettivo di mantenere il terzo posto, anche se dovrà fare attenzione alla Nuova Real Metauro, che la insegue a poca distanza. La sfida promette tensione e spettacolo, e i tifosi sono già in fermento.

Oggi due partite completeranno la 21esima giornata nel girone A di Promozione. E’ derby a Moie dove arriva la Montemarcianese che vuol tenersi stretto il terzo posto in classifica seppur in coabitazione con la Nuova Real Metauro. Ma la Montemarcianese è obbligata alla vittoria contro un Moie invece bisognoso di punti visto il penultimo posto in classifica. Intanto ieri l’Alma Fano ha ripreso in vetta il Lunano. Per le nostre a punti solo la Biagio Nazzaro e l’Ostra. Promozione (girone A), 21esima giornata. Oggi (ore 15): Moie Vallesina-Montemarcianese, Tavullia Valfoglia-Gabicce Gradara. Ieri: Castelfrettese-San Costanzo Marottese 2-3, Nuova Real Metauro-Portuali Ancona 1-0, Ostra-Pergolese 1-1, Lunano-Vismara 1-1, Vigor Castelfidardo-Biagio Nazzaro Chiaravalle 1-2, Villa San Martino-Alma Fano 0-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Montemarcianese fa visita al Moie per tenere il terzo posto Approfondimenti su Montemarcianese Maie Ciattaglia, debutto difficile col Moie. Montemarcianese a Castelfidardo Lorenzo Ciattaglia ha iniziato la sua avventura da allenatore del Moie Vallesina con una sconfitta. Promozione, i Portuali in casa contro l’Ostra mentre il Moie Vallesina tra le mura amiche contro il Villa San Martino. Montemarcianese, derby con la Biagio Nazzaro Questa settimana si disputano diverse sfide importanti nel calcio regionale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Montemarcianese Maie Argomenti discussi: La Montemarcianese fa visita al Moie per tenere il terzo posto. Promozione, la corazzata Lunano fa visita alla VigorCinque sfide in programma oggi nel girone A di Promozione. Al Di Gregorio di Montemarciano arriva l’Alma Fano, rivitalizzata dal successo casalingo di misura contro il San Costanzo Marottese. Vince, ... ilrestodelcarlino.it La Montemarcianese sgomita per i playoffPromozione: oggi sarà di scena sul campo di un ostico Villa San Martino. Derby tra Castelfrettese e Moie Vallesina, l’Ostra riceve il San Costanzo. ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.