? Cosa sapere L'ex sindaco Vittorio Paci lancia la lista Monteleone un bene comune a Monteleone di Fermo.. La sfida elettorale vede contrapposti Paci, Marco Fabiani e la candidata Simona Salvi.. A Monteleone di Fermo, Vittorio Paci ha deciso di rientrare nel vivo della politica locale lanciando la lista Monteleone un bene comune per sfidare l’amministrazione uscente nelle prossime elezioni comunali. L’ex primo cittadino, che ha guidato il comune nel periodo compreso tra il 2005 e il 2015, punta a recuperare la fascia tricolore dopo oltre dieci anni di assenza dalle cariche istituzionali. La sfida elettorale vedrà Paci contrapposto a Marco Fabiani, il quale punta a ottenere un terzo mandato consecutivo alla guida del paese con il sostegno della lista Impegno, unione e solidarietà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monteleone di Fermo: l’ex sindaco Paci sfida il presente per tornare

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