Dopo sei anni di mandato, il sindaco ha presentato il bilancio dell’amministrazione a Monteleone di Fermo. Durante questo periodo, si è registrata una gestione finanziaria stabile e sono stati realizzati interventi strutturali, nonostante le difficoltà legate agli ultimi anni. Tra i dati più evidenti, il miglioramento nella raccolta differenziata, che ha raggiunto record storici nel Comune.

Al termine di un ciclo amministrativo durato sei anni, Marco Fabiani ha presentato il bilancio del suo lavoro a Monteleone di Fermo, delineando una gestione caratterizzata da stabilità finanziaria e interventi strutturali nonostante le complessità del periodo 2020-2026. Il sindaco, che manifesta l’intenzione di candidarsi nuovamente per guidare il comune nel prossimo mandato, ha voluto analizzare con precisione i risultati ottenuti in un contesto storico segnato dalle conseguenze del sisma del 2016 e dalle difficoltà legate alla pandemia. Equilibrio economico e gestione delle risorse pubbliche. Il fulcro della relazione di Fabiani risiede nella tenuta dei conti comunali, che sono stati mantenuti in equilibrio senza la necessità di attivare procedure di salvataggio o strumenti legati al dissesto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monteleone di Fermo: conti in ordine e record nella differenziata

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