Nel tardo pomeriggio di ieri, il soccorso alpino è intervenuto sul Monte Ventasso per assistere una persona ferita e due dispersi. Le operazioni di recupero sono proseguite fino a sera, coinvolgendo un'evacuazione aerea e una ricerca condotta presso il bivacco Santa Maria Maddalena. Le operazioni si sono concluse con la fine delle attività di soccorso.

? Cosa sapere Soccorso alpino interviene ieri al Monte Ventasso per una ferita e due dispersi.. L'evacuazione aerea e la ricerca al bivacco Santa Maria Maddalena chiudono le operazioni.. Il soccorso alpino è intervenuto ieri pomeriggio in due diverse operazioni di emergenza sulle pendici del Monte Ventasso, coinvolgendo una donna ferita e due escursionisti dispersi tra i sentieri della zona. La prima chiamata è arrivata intorno alle 18 verso il Rifugio Città di Sarzana, dove una donna di 49 anni ha riportato un trauma a una gamba. Sul posto sono subito precipitati circa dieci tecnici appartenenti alle stazioni del Monte Cusna e del Monte Orsaro per prestare le prime cure.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Ventasso: doppio soccorso tra feriti e dispersi al tramonto

Notizie correlate

Soccorso Alpino e Speleologico Campania: esercitazione sul Monte Cervati tra ricerca dispersi e recupero in grottaSimulato intervento complesso nel territorio di Monte San Giacomo: coinvolte squadre alpine e speleologiche, operazioni concluse dopo un’intera notte...

Dispersi sul Monte Falco: coppia di escursionisti salvata tra neve e ghiaccioCesena, 21 febbraio 2026 – Intervento tempestivo da parte dei tecnici della stazione Monte Falco, sull’Appennino forlivese, per recuperare due...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Doppia emergenza in montagna: escursionisti dispersi e una donna ferita.

Escursionisti feriti e in difficoltà: doppio intervento del soccorso alpinoVENTASSO (Reggio Emilia) – Due interventi ieri nel tardo pomeriggio da parte della squadra del soccorso alpino: alle 18 circa nei pressi del Rifugio Città di Sarzana, a Ventasso, una donna di 49 anni ... reggionline.com

Ferito sul Monte Ventasso, recuperato dal Soccorso AlpinoVentasso (Reggio Emilia), 11 gennaio 2026 – Soccorso alpino mobilitato nei pressi del lago Calamone, alle pendici del Monte Ventasso, sul Crinale reggiano, in seguito a una rovinosa caduta sulla neve ... ilrestodelcarlino.it