Dispersi sul Monte Falco | coppia di escursionisti salvata tra neve e ghiaccio

Due escursionisti di Cesena sono stati recuperati sul Monte Falco dopo aver smarrito il sentiero 251 a causa della neve e del ghiaccio. La loro scomparsa ha spinto i tecnici della stazione a intervenire rapidamente, localizzandoli tra le asperità dell’Appennino forlivese. I soccorritori hanno trovato la coppia in buone condizioni, ma bloccata in un’area difficile da raggiungere. I militari hanno quindi condotto al sicuro i due escursionisti verso un punto accessibile.

Cesena, 21 febbraio 2026 – Intervento tempestivo da parte dei tecnici della stazione Monte Falco, sull'A ppennino forlivese, per recuperare due escursionisti di Cesena che, nella giornata di oggi, 21 febbraio, avevano smarrito il sentiero 251 a causa della neve, mentre si dirigevano dalla località Fangacci verso il Rifugio Fontanelle. La coppia si è trovata in forte difficoltà dopo essersi persa, disorientata dal manto nevoso che aveva completamente coperto il tracciato. La situazione è precipitata quando l'uomo è scivolato in un canalino ghiacciato, rimanendo bloccato e senza alcuna possibilità di tornare sui propri passi.

