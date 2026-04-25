Lungo la costa del Belgio si snoda un itinerario che attraversa alcune delle principali opere di land art, caratterizzate da strutture che si integrano con il paesaggio naturale. Tra onde che si infrangono sulla battigia e dune di sabbia, si possono osservare diverse installazioni artistiche. Le spiagge sono punteggiate da piccole cittadine di charme, mentre sopra le dune, ciuffi di ammophila arenaria si muovono al vento. Il paesaggio marino si presenta silenzioso, con il suono del mare e il richiamo dei gabbiani.

S opra le dune sabbiose, i ciuffi di ammophila arenaria sembrano danzare nel vento. Intorno, si svela un paesaggio marino silente stemperato nella risacca del mare e nel garrito di qualche gabbiano di passaggio. Una visione bucolica, rilassante, immersa in lunghe spiagge ambrate e nella vivida luce della costa delle Fiandre, in Belgio. La principessa Eleonora del Belgio compie 18 anni con una foto bellissima X Eppure, c’è qualcosa che non torna. Una canoa lunga tredici metri trasporta a dieci metri d’altezza figure umane fragili, mentre nelle vicinanze un misterioso uomo, longilineo e con riccioli di bronzo, la osserva. Da un’altra parte, sbuca tra i cumuli sabbiosi una silhouette gialla di otto metri dall’aspetto amorfo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Itinerario lungo la costa del Belgio, seguendo le grandi opere della land art. Tra onde e dune, aggiungono fascino alle spiagge punteggiate da cittadine di charme

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