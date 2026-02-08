A Predazzo, la Protezione civile del Trentino ha aperto un grande centro logistico per la gestione dei volontari e del personale che lavoreranno alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. La struttura serve a coordinare le attività e garantire un supporto efficace durante l’evento.

A Predazzo, una delle sedi delle gare delle Olimpiadi 2026 in provincia di Trento, la Protezione civile del Trentino ha allestito un grande polo logistico per raccogliere e coordinare tutti i volontari e il personale impiegato per Milano-Cortina. “Siamo qui al centro logistico a Predazzo: abbiamo deciso, in preparazione di questo evento eccezionale che sono le Olimpiadi, di creare un polo dove poter raccogliere tutte le persone che ruotano attorno ai Giochi collaborando alla perfetta riuscita dell’evento. Sono i volontari di Protezione civile, le forze dell’ordine, tutti i tecnici che stanno lavorando anche nel trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Protezione civile Trento: “Col polo di Predazzo grande sostegno ai volontari”

