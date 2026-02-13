I Carabinieri di Roma hanno arrestato sei persone e recuperato della refurtiva durante un blitz tra Termini e piazza Vittorio Emanuele II, dopo aver notato movimenti sospetti che indicavano attività illecite.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno recentemente effettuato un ampio servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi in particolare nelle zone della Stazione Termini, Piazza Vittorio Emanuele II e nel rione Esquilino. Queste aree sono considerate particolarmente sensibili a causa della presenza di microcriminalità e reati predatori. Risultati dell’Operazione di Controllo. L’operazione ha portato a una serie di interventi significativi, culminando in 6 arresti, 8 denunce e sequestri di sostanze stupefacenti. Nello specifico, quattro persone sono state arrestate in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti; i Carabinieri hanno documentato cessioni di crack e cocaina a vari acquirenti, recuperando complessivamente oltre decine di dosi di crack, cocaina e hashish. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli tra Termini e piazza Vittorio Emanuele II, 6 arresti e refurtiva recuperata

