300.000 euro, 12 persone comuni, una giungla e tentazioni sempre più estreme: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo torna con la seconda stagione dal 21 maggio su Sky e NOW. Fabio Caressa è di nuovo al timone dell' esperimento sociale che lo scorso anno ha conquistato e diviso l'Italia intera. Le regole sono spietate: ogni tentazione accettata decurta il montepremi finale, e le scelte del singolo ricadono sull'intero gruppo. Altruismo o egoismo? Sopravvivenza o solidarietà? Trekking nella giungla ancora più duri, tentazioni inedite e dinamiche esplosive che ti faranno chiedere: cosa avresti fatto tu al posto loro? Iscriviti per non perderti nemmeno un episodio: Money Road 2 parte il 21 maggio su Sky e NOW.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Money Road 2: torna su Sky e NOW l'esperimento più divisivo della TV italiana

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