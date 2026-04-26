Fino al 3 maggio è possibile visitare la mostra intitolata “Mosaico del collezionista”, organizzata dai soci di un circolo filatelico e numismatico di Ravenna. L’esposizione si svolge con il patrocinio del Comune e in collaborazione con un altro circolo locale. L’allestimento comprende monete, bolli e modellini, offrendo ai visitatori un percorso tra oggetti di collezionismo e rarità del passato.

Resterà aperta fino al 3 maggio il ’Mosaico del collezionista’, la mostra dei soci del Circolo Filatelico Numismatico ’Dante Alighieri’ di Ravenna, realizzata con il patrocinio del Comune di Ravenna e in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico ’Vincenzo Monti’ di Alfonsine. L’esposizione, visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, si trova presso la sala mostre di Vicolo degli Ariani 4 e propone sia la visita di oggetti sia veri e propri percorsi tematici. La mostra si articola in otto sezioni tematiche, offrendo ai visitatori l’opportunità di avvicinarsi al collezionismo in tutte le sue forme e di ripercorrere la storia del Circolo “Dante Alighieri”, del territorio romagnolo e nazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monete, bolli e modellini: un viaggio retrò

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