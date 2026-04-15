Gentili sfida la ’corazzata’ Andreoni | Mi candido per il centrosinistra

Marco Gentili ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Mondolfo, sostenendo il centrosinistra. La sua candidatura è stata presentata ufficialmente e accanto a lui si sono schierati vari esponenti del partito. La sfida principale si concentra contro il candidato della coalizione opposta, considerata una delle principali contendenti alle elezioni comunali. La campagna elettorale si apre con promesse e iniziative in vista del voto.

di Sandro Franceschetti E’ Marco Gentili il candidato sindaco di Mondolfo per il centrosinistra. Sessantaquattro anni, ex dipendente Enel in pensione, consigliere di minoranza uscente, Gentili è molto noto per il suo lungo impegno in ambito associazionistico, che lo ha condotto a ricoprire il ruolo di presidente dell’Avis e della Pro Loco, oltre che quello di vice nel sodalizio di tamburello. "Ci presenteremo agli elettori con la lista ‘ Impegno in Comune ’ – annuncia -. Una squadra civica di centrosinistra di cui faranno parte anche dei rappresentanti dem. Tutti i nomi li renderemo noti a breve, ma posso già anticipare che si tratta di un gruppo di persone con competenze ed esperienze importanti, determinate a mettersi al servizio dei cittadini".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gentili sfida la ’corazzata’ Andreoni: "Mi candido per il centrosinistra" Primarie del centrosinistra a Pistoia, firmato il programma. Ma il professore: “Se perdo non mi candido”Pistoia, 29 marzo 2026 – Idee e posizioni che, per forza di cose, devono coincidere per rimanere all’interno del “campo super largo” ma è evidente... Andrea Delogu: “Gli uomini troppo gentili mi mettono in allarme. Delle donne mi piace tutto”Citofonare Rai2 Andrea Delogu si confessa con Paola Barale: gli uomini troppo gentili la insospettiscono, delle donne le piace tutto.