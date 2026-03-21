Coppa Marche la semifinale tra Marotta Mondolfo e Real Cameranese degenera | il campo e le tribune diventano un ring Il video choc della rissa

Durante la semifinale di Coppa Marche tra Marotta Mondolfo e Real Cameranese, la partita si è conclusa con una rissa che ha coinvolto sia i giocatori che i tifosi nelle tribune. Un video diffuso mostra momenti di tensione e scontri violenti tra le due squadre e sugli spalti, trasformando l’evento sportivo in un episodio di grande caos. La situazione è poi degenerata, coinvolgendo più persone in un clima di forte concitazione.

MAROTTA Scontri in campo e soprattutto in tribuna durante la semifinale di Coppa Marche tra Marotta Maroso Mondolfo e la Real Cameranese. Per la cronaca la partita, disputata mercoledì a partire dalle 20.30, è finita 1-0 per i locali (si giocava nell’impianto di via Martini a Marotta) con gol di Beta all’85’. I provvedimenti disciplinari Ma a far parlare sono stati soprattutto gli spintoni, i pugni e le botte tra giocatori di entrambe le squadre con lancio di un fumogeno dalle tribune. Per sedare la rissa oltre all’intervento dell’arbitro donna Justine Pelliccetti di Fermo, ci sono volute anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale chiamati sul posto dai dirigenti della Maroso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Coppa Marche, la semifinale tra Marotta Mondolfo e Real Cameranese degenera: il campo e le tribune diventano un ring. Il video choc della rissa Articoli correlati Violenta rissa tra ragazzini a Torremaggiore: in un video le immagini choc, la rabbia del sindacoHa fatto il giro dei social e di whatsapp il video della rissa tra ragazzi minorenni avvenuta la sera di venerdì 9 gennaio in Corso Matteotti, nelle... Leggi anche: Le immagini della rissa tra ragazzi scoppiata in via Matteotti | VIDEO Tutti gli aggiornamenti su Coppa Marche Temi più discussi: Finali di Coppa Italia Marche 2026: alla Mole Vanvitelliana, svelato il grande evento; Prima Categoria / Coppa Marche, appuntamento con la storia per la Real Cameranese: stasera a Marotta c'è in palio la finale; COPPA MARCHE 1. Marotta Mondolfo in finale; Maxi evento 2026: Diaz-Ardea e Mistral Palermo-Bissuola le semifinali della Coppa Italia di Serie B. FOTOGALLERY e HIGHLIGHTS. Calcio: impresa del Real Porto Senigallia che vola in finale di Coppa MarcheOperazione rimonta: completata. Il Real Porto Senigallia vince 4-0 contro la Giovane Offagna, rimedia al kappao della semifinale di andata e – soprattutto – vola in Finale di Coppa Marche. Dopo lo 0-1 ... senigallianotizie.it Coppa Marche. Marotta Mondolfo. Volpini non sbaglia la semifinaleBORGO MINONNA: Perez Gomez, Bresciani, Marasca, Morbidelli, Serrani (40’ pt Dentice), Canulli, Brega, Mosca (23’ st Rango), D’Antonio, Branchesi (34’ st ... ilrestodelcarlino.it Prima Categoria / Coppa Marche, Beta elimina la Real Cameranese: la Marotta Maroso Mondolfo vola in finale Leggi l'articolo: https://www.vallesina.tv/calcio/prima-categoria-coppa-marche-beta-elimina-la-real-cameranese-la-marotta-mondolfo-vola-in-finale/ facebook