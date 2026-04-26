Mondiali di doppio misto l’Italia accelera | due sfide chiave con Ungheria e Germania per restare in alta quota

L’Italia si prepara a disputare due incontri importanti ai Mondiali di curling doppio misto a Ginevra. Dopo aver aperto il torneo con una vittoria contro la Repubblica Ceca, la squadra affronta ora Ungheria e Germania. Questi incontri sono considerati fondamentali per mantenere alte le possibilità di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. La giornata di domenica potrebbe avere un peso decisivo per il percorso della nazionale.

Dopo l’esordio contro la Cechia, l’Italia torna sul ghiaccio di Ginevra per una domenica che può già pesare parecchio nel cammino ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. Stefania Costantini e Amos Mosaner, campioni del mondo in carica, saranno impegnati in due partite nello stesso giorno: la prima alle 10.00 contro l’Ungheria, la seconda alle 19.00 contro la Germania. Due incroci importanti, da affrontare con il favore del pronostico ma senza leggerezze, perché in un girone così corto ogni vittoria conta doppio. La coppia azzurra aprirà la giornata contro la Dorottya Udvardi-Palancsa e Lorinc Tatar, binomio solido e abituato a questo tipo di palcoscenico.🔗 Leggi su Sportface.it

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