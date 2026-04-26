Italia-Ungheria e Italia-Germania oggi Mondiali curling misto 2026 | orari tv programma streaming

Oggi l’Italia partecipa alle partite di curling doppio misto ai Mondiali 2026 a Ginevra, in Svizzera. Dopo aver affrontato la Repubblica Ceca nella prima gara, la squadra italiana torna sul ghiaccio per disputare altre due partite contro le nazionali dell’Ungheria e della Germania. La giornata prevede orari e programmi specifici trasmessi in diretta televisiva e streaming.

Dopo aver esordito contro la Cechia, l’Italia tornerà sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) per disputare due partite ai Mondiali 2026 di curling doppio misto nella giornata di domenica 26 aprile. Amos Mosaner e Stefania Constantini saranno impegnati alle ore 10.00 contro l’Ungheria e alle ore 19.00 contro la Germania: i Campioni del Mondo in carica partiranno con i favori del pronostico in entrambe le partite e andranno a caccia di due vittorie importanti per continuare a inseguire le posizioni nobili del gruppo B. Gli azzurri inizieranno la propria giornata contro il solido binomio composto da Dorottya Udvardi-Palancsa e Lorinc Tatar, per poi cimentarsi nel duello con la coppia formata da Kim Sutor e Sixten Totzek.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Ungheria e Italia-Germania oggi, Mondiali curling misto 2026: orari, tv, programma, streaming Notizie correlate Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaI Mondiali 2026 di curling doppio misto si disputeranno sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio. Leggi anche: Italia-Cechia oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiadite; Electrolux chiude in Ungheria, preoccupazione per l'Italia; TRIBU.CITY FEST: Italia e Ungheria si incontrano a Trieste; La sinistra deve abbracciare la bandiera della pace: è il simbolo di un’altra idea di mondo. LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiaditeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Italia-Ungheria oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, programma, streamingL'Italia si prepara per il fondamentale quarto impegno nel proprio percorso del Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso ... oasport.it Trofeo Delle Aquile 2026 Lignano Sabbiadoro 23/26 Aprile 2026 Round Robin Italia/Ungheria/Estonia/Croazia Il nostro Antonio vince il primo incontro contro il campione estone ed è pronto x affrontare gli altri campioni nazionali. FORZA ANTONIO !! Sempre a - facebook.com facebook LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Settebello - x.com