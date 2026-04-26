Monastero in crisi | l’ex badessa sfida le accuse e scoppia l’esodo

L’ex badessa di un monastero di Vittorio Veneto ha contestato la decisione di essere rimossa dall’incarico, avvenuta il 21 aprile scorso. La donna ha presentato un’istanza legale per contestare le accuse rivoltele, mentre si registra un aumento delle dimissioni tra le monache del monastero. La situazione ha generato un esodo di alcune religiose, suscitando attenzione sulle recenti evoluzioni all’interno dell’istituto religioso.

? Cosa sapere L'ex badessa Aline Ghammachi contesta il rimozione dal monastero di Vittorio Veneto il 21 aprile.. Cinque suore hanno lasciato la clausura a San Vendemiano dopo il commissariamento della struttura.. A un anno dall’esodo dal monastero cistercense di Vittorio Veneto, Madre Aline Ghammachi denuncia un sistema che l’ha allontanata senza prove concrete, aprendo una battaglia legale contro le decisioni che hanno spaccato la comunità religiosa trevigiana. La vicenda ha radici profonde nella vita della religiosa brasiliana, entrata in clausura nel 2006 dopo aver scelto una vocazione radicale a soli 15 anni. Dopo anni di servizio sereno, culminati nella nomina a badessa nel 2018, il clima è mutato drasticamente a partire dal 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monastero in crisi: l’ex badessa sfida le accuse e scoppia l’esodo Notizie correlate Blitz nel monastero abbandonato, profanata la bara della badessaNorcia (Perugia), 30 marzo 2026 – S’introducevano in edifici sacri o d’interesse storico-culturale resi disabitati e inagibili dal terremoto del... Termini Imerese: la Lega sfida l’esodo e la crisi del commercioIl vice commissario della Lega per la provincia di Palermo, Giuseppe Amodeo, ha ufficializzato la propria candidatura come consigliere comunale a... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: I frati battono cassa: O comprate il convento o ve ne andate; Perché la guerra che coinvolge l’Iran può essere una sciagura per l’Armenia. Un antico monastero in pericoloL’Egitto sta trasformando la culla delle religioni in un resort di lusso, scrive Sami Zaïbi. Foto di Heba Khamis Leggi ... internazionale.it