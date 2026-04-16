Il vice commissario della Lega per la provincia di Palermo ha annunciato la propria candidatura come consigliere comunale a Termini Imerese. La notizia arriva in un momento in cui la città affronta un calo del commercio e un crescente esodo della popolazione. La candidatura si inserisce in un quadro di tensioni politiche locali, mentre la comunità si prepara alle prossime elezioni comunali.

Il vice commissario della Lega per la provincia di Palermo, Giuseppe Amodeo, ha ufficializzato la propria candidatura come consigliere comunale a Termini Imerese. La decisione si inserisce nel quadro delle prossime tornate elettorali amministrative, fissate per i giorni 24 e 25 maggio. L’annuncio del, che ricopre anche il ruolo di vice commissario provinciale della Lega, nasce da una volontà di intervento diretto sulle criticità che affliggono il comune siciliano. Secondo quanto riferito dal candidato, la narrazione di una città moderna e in costante espansione non coincide con l’esperienza vissuta dalle famiglie del territorio. Amodeo ha infatti evidenziato come la realtà locale sia segnata da un fenomeno migratorio forzato: molte persone sono costrette ad abbandonare la propria terra per cercare opportunità occupazionali altrove.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termini Imerese: la Lega sfida l’esodo e la crisi del commercio

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