Blitz nel monastero abbandonato profanata la bara della badessa

Nella giornata del 30 marzo 2026, un blitz ha interessato un monastero dismesso nella zona di Norcia, provocando la profanazione della bara di una figura religiosa. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dopo aver ricevuto segnalazioni riguardo a presunti atti di intrusione, e hanno sequestrato alcuni oggetti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Norcia (Perugia), 30 marzo 2026 – S’introducevano in edifici sacri o d’interesse storico-culturale resi disabitati e inagibili dal terremoto del 2016, per riprendere e fotografare ambienti suggestivi segnati dal tempo: immagini poi diffuse su diverse piattaforme social e fonte di guadagni grazie alle numerose visualizzazioni in rete. Tra le mete visitate dalla “banda” c’è anche Norcia. I carabinieri di Caldarola, in provincia di Macerata, hanno denunciato quattro persone, due uomini e due donne tra i 26 e i 49 anni, residenti in Lombardia, con le accuse di violazione di domicilio, violazione di sepolcro e danneggiamento aggravato in concorso. I quattro erano già noti alle forze dell’ordine in quanto indagati, insieme ad altre sette persone, per tentato furto aggravato e violazione di domicilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz nel monastero abbandonato, profanata la bara della badessa Articoli correlati Leggi anche: Profanata la bara di Pamela Genini a Strozza: “Trafugato e decapitato il corpo” Leggi anche: La colata di silicone, le viti rimosse, la lastra di zinco tagliata: così è stata profanata la bara di Pamela Genini