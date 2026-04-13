Sinner | Sì ho cantato l’inno di Mameli a Montecarlo Essere italiano è qualcosa di speciale non lo puoi scegliere

In un ambiente spesso abituato al rigore e alla sacralità del cerimoniale, tanti appassionati di sport hanno ascoltato con interesse le parole di un tennista italiano, che ha raccontato di aver cantato l’inno di Mameli durante un evento a Montecarlo. Il giocatore ha dichiarato che essere italiano rappresenta qualcosa di speciale, sottolineando come questa identità non possa essere scelta. La sua testimonianza ha suscitato attenzione tra i presenti, che hanno seguito con interesse la sua esperienza.

In un ambiente spesso abituato al rigore e alla sacralità del cerimoniale, tanti appassionati di tennis – soprattutto stranieri – sono rimasti stupiti durante la cerimonia di premiazione del torneo di Montecarlo nel vedere Jannik Sinner dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz cantare l’ inno di Mameli, davanti al Principe Alberto II di Monaco, mentre veniva issato il tricolore sul campo centrale del Principato. Forse è rimasto stupito anche qualche italiano, soprattutto quelli che in passato hanno malignamente accusato il campione azzurro di non sentirsi “ abbastanza italiano “, per via delle sue origini sudtirolesi e anche per la sua residenza proprio a Montecarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner: “Sì, ho cantato l’inno di Mameli a Montecarlo. Essere italiano è qualcosa di speciale, non lo puoi scegliere” Leggi anche: Sinner, la domanda su inno italiano lo ‘imbarazza’ a Montecarlo: “Si canta, no?” Nel Principato risuona l’Inno di Mameli: Sinner svernicia Alcaraz a Montecarlo e torna numero 1Jannik Sinner svernicia Alcaraz e vince per la prima volta in carriera il torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.