La marcia dei monaci buddisti si è conclusa a Washington. Dopo 15 settimane e oltre 3.700 chilometri a piedi, il gruppo ha raggiunto la capitale degli Stati Uniti. La lunga camminata, partita il 26 ottobre dal Texas, si è fermata questa mattina davanti alle istituzioni, con i monaci intenti a portare il loro messaggio di pace.

‘ La marcia per la pace ‘ dei monaci buddisti si è finalmente conclusa. Dopo oltre 3.700 chilometri percorsi a piedi in 15 settimane e nove Stati attraversati, il gruppo, partito il 26 ottobre dal Texas è arrivato a destinazione. I monaci, accompagnati dal cane di salvataggio Aloka, diventato uno dei simboli del viaggio, hanno affrontato il freddo e la neve che in questo ultimo periodo hanno colpito gli Stati Uniti senza mai arrendersi, per portare il loro messaggio di pace. Un viaggio simbolico, che si è svolto in un contesto di forti tensioni, caratterizzato dalle politiche migratorie di Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La 'Marcia per la pace' dei monaci buddisti arriva a Washington

Aloka, un cane indiano che ha vissuto per strada, si è unito ai monaci buddisti nella Marcia per la Pace attraverso gli Stati Uniti.

In India, un cane randagio di nome Aloka ha conquistato il cuore di molti.

