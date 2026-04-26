momento non facile ma il futuro inizia ora

Sul campo del Tardini, un’ultima partita ha segnato la fine di un ciclo per la squadra nerazzurra, che si avvia verso la retrocessione in serie cadetta. Tra gli spettatori c’era Leonardo Gabbanini, testimone di un momento difficile per il club. La sconfitta, che ha chiuso una stagione negativa, ha lasciato il pubblico e i tifosi in attesa di un nuovo inizio.

La fine di un’era coincide con l’inizio di un’altra. Sugli spalti del Tardini, ad assistere alla disfatta – l’ennesima – dei nerazzurri e il conseguente sprofondare verso la serie cadetta, c’era Leonardo Gabbanini. Il nuovo direttore sportivo, che ha preso il posto di Davide Vaira per la volontà diretta del proprietario Knaster, come noto, ha assistito alla partita al fianco del presidente Giuseppe Corrado, a rimarcare un fronte che, seppur con divergenze, resta unito. Una partita che, per Gabbanini, ha seguito di pochi giorni il primo incontro con la squadra, avvenuto solamente mercoledì. Prima del fischio d’inizio, quindi prima dell’esito della gara, ai microfoni di DAZN Gabbanini ha rilasciato alcune dichiarazioni, guardando oltre, lanciando subito lo slogan: "Il prossimo anno parte da ora".🔗 Leggi su Lanazione.it

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