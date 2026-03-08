Elmas | Non è facile quando cambi ruolo ma sto bene in questo momento e sono contento

Il calciatore del Napoli Elijf Elmas ha parlato in un'intervista esclusiva a Crc, dichiarando che, nonostante i cambi di ruolo siano difficili, si sente bene in questo momento e è soddisfatto delle sue prestazioni. Ha aggiunto di essere concentrato sul presente e di lavorare ogni giorno per migliorarsi. Le sue parole riflettono la sua attuale serenità in squadra.

Il calciatore del Napoli, Elijf Elmas, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Crc, emittente partner del Napoli, al termine della partita contro il Torino: “ Mi mancava tantissimo il gol: tutti sanno quanto voglio segnare e per questo era un momento difficile per me, ma finalmente ci sono riuscito. Devo ancora lavorare per cercare ora di segnare sempre di più. Sono contento per la rete, ma soprattutto per i 3 punti. Grazie anche a mister Conte che mi ha dato tanta fiducia e ha sempre creduto in me. Sto cercando di dare il massimo in ogni situazione ed in qualsiasi posizione del campo: faccio quello che mi chiede il mister e spero di stare facendo bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

