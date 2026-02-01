Gol David | c’è gloria anche per il canadese Tap-in facile facile per l’ex Lille la Juve ora scappa via!

Da juventusnews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus allunga in classifica grazie a un gol semplice ma decisivo di David. L’attaccante canadese, ex Lille, approfitta di un errore del portiere avversario e segna il 64°, chiudendo la partita. La squadra di Spalletti ora può guardare avanti con più fiducia.

Gol David, la squadra di Spalletti dilaga al 64? con il tap-in vincente dell’attaccante su assist involontario del portiere: match in ghiaccio. Se c’era ancora qualche residua speranza di rimonta per i padroni di casa, la  Juventus  ha deciso di spegnerla definitivamente con un’azione che sa di sentenza inappellabile. Al 64? minuto, lo Stadio Ennio Tardini ha assistito alla quarta marcatura dei bianconeri, che ora conducono per 4-1 e vedono i tre punti ormai saldamente in cassaforte. A mettere la firma sul poker è stato  Jonathan David, l’uomo chiamato a guidare l’attacco in questa domenica pomeriggio, che ha risposto presente con il gol che, di fatto, fa scappare via la  Vecchia Signora  verso la vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gol david c8217232 gloria anche per il canadese tap in facile facile per l8217ex lille la juve ora scappa via

© Juventusnews24.com - Gol David: c’è gloria anche per il canadese. Tap-in facile facile per l’ex Lille, la Juve ora scappa via!

Approfondimenti su Gol David

Gol David: uno-due tremendo della Juve, segna anche il canadese! Riscattato così l’errore dal dischetto contro il Lecce

Gol David, attaccante della Juventus, ha segnato un importante gol nel match, portando il punteggio sul 3-0.

David Juve, tocca al canadese: Spalletti pronto a concedere più spazio all’ex Lille dopo il ko di Vlahovic, due le alternative possibili

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gol David

Argomenti discussi: Juve, sicura che serva un centravanti? Gol, assist e continuità: così è nato il nuovo David; Juve travolgente, il Napoli affonda: 3-0, gol di David, Yildiz e Kostic; Juventus-Napoli LIVE; David non è abbastanza per Spalletti?.

Parma-Juventus 1-4 al 64'. Anche David in gol, partita finita54' Le speranze del Parma durano pochissimo. Arriva il 3-1 della Juve: di nuovo Bremer approfitta della difesa gialloblù, imbambolata sul cross su cui va a colpire Mckennie di testa, poi arriva il dif ... gazzettadiparma.it

gol david c èGol e partecipazione alla manovra, David sta arrivando a prendersi la JuveAveva segnato all'esordio in campionato, poi una lunga siccità. Nel nuovo anno, però, Jonathan David si sta prendendo la Juventus: tre gol nelle ultime quattro di campionato, una squadra che lo cerca ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.