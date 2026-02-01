Gol David | c’è gloria anche per il canadese Tap-in facile facile per l’ex Lille la Juve ora scappa via!

La Juventus allunga in classifica grazie a un gol semplice ma decisivo di David. L’attaccante canadese, ex Lille, approfitta di un errore del portiere avversario e segna il 64°, chiudendo la partita. La squadra di Spalletti ora può guardare avanti con più fiducia.

Gol David, la squadra di Spalletti dilaga al 64? con il tap-in vincente dell’attaccante su assist involontario del portiere: match in ghiaccio. Se c’era ancora qualche residua speranza di rimonta per i padroni di casa, la Juventus ha deciso di spegnerla definitivamente con un’azione che sa di sentenza inappellabile. Al 64? minuto, lo Stadio Ennio Tardini ha assistito alla quarta marcatura dei bianconeri, che ora conducono per 4-1 e vedono i tre punti ormai saldamente in cassaforte. A mettere la firma sul poker è stato Jonathan David, l’uomo chiamato a guidare l’attacco in questa domenica pomeriggio, che ha risposto presente con il gol che, di fatto, fa scappare via la Vecchia Signora verso la vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Parma-Juventus 1-4 al 64'. Anche David in gol, partita finita54' Le speranze del Parma durano pochissimo. Arriva il 3-1 della Juve: di nuovo Bremer approfitta della difesa gialloblù, imbambolata sul cross su cui va a colpire Mckennie di testa, poi arriva il dif ... gazzettadiparma.it

Gol e partecipazione alla manovra, David sta arrivando a prendersi la JuveAveva segnato all'esordio in campionato, poi una lunga siccità. Nel nuovo anno, però, Jonathan David si sta prendendo la Juventus: tre gol nelle ultime quattro di campionato, una squadra che lo cerca ... ansa.it

